Juventus, 35 milioni a gennaio: riscatto immediato dalla Premier

La Juventus si prepara a incassare 35 milioni dalla Premier League: il riscatto sarà anticipato a gennaio dal club inglese

Il calciomercato invernale sarà uno snodo fondamentale per molti club per rinforzare le rose dei club in vista della volata finale. La Juventus ha iniziato il proprio percorso di crescita che dovrà confermare nel big match di oggi contro il Milan, ma le lacune nella rosa di Allegri sono ancora evidenti.

A livello economico un aiuto importante per le casse bianconere potrebbe arrivare proprio a gennaio, con il riscatto anticipato da parte del club inglese. 35 milioni in arrivo per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Conte non aspetta: anticipato a gennaio il riscatto di Kulusevski

Il capitolo Juventus per Dejan Kulusevski potrebbe chiudersi definitivamente prima del previsto. L’attaccante svedese in prestito al Tottenham sta continuando a convincere Antonio Conte con le sue prestazioni. Dopo aver disputato 20 presenze con 5 gol all’attivo con gli ‘Spurs’ lo scorso anno, Kulusevski in questa nuova stagione ha collezionato 9 presenze con un gol e tre assist.

Così il Tottenham sembrerebbe ormai orientato verso il riscatto dell’ex Parma, addirittura senza aspettare giugno prossimo. Infatti gli ‘Spurs’ potrebbero pagare i 35 milioni per il riscatto già a gennaio, assicurandosi definitivamente Kulusevski. Per la Juventus dunque potrebbe arrivare una cospicua somma di denaro nel calciomercato invernale che aiuterebbe a rinforzare la rosa di Allegri.