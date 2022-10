L’ex ‘avvisa’ la Juve: Vlahovic nel mirino

In attesa di scendere in campo contro il Milan, arriva il messaggio per Dusan Vlahovic: parla il grande ex

Il momento della Juventus è particolare. Il ritorno alla vittoria sia in campionato contro il Bologna che in Champions League con il Maccabi ha riportato il sorriso sul volto di Allegri e del popolo bianconero, visto l’inizio di stagione assolutamente complicato.

Adesso, però, è tempo di pensare ancora al calcio giocato: domani, alle 18, c’è il big match di San Siro contro il Milan.

Milan-Juve, il doppio ex ‘consiglia’ Vlahovic

Ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha parlato l’ex terzino di Juventus e Milan, Gianluca Zambrotta. Il campione del Mondo 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi ha voluto dire la sua su diversi argomenti, in vista del big match di San Siro tra le squadre che hanno caratterizzato la sua carriera da calciatore. “Hanno fatto la storia del calcio italiano e internazionale, guarderò questa sfida con occhi diversi”. Il focus del laterale comasco passa poi alla situazione che riguarda Allegri, contestatissimo in questo primo scorcio di stagione: “Penso che meriti fiducia, non ha mai avuto a disposizione i giocatori scelti per fare il salto di qualità”.

Attenzione, poi, ad una delle punte di diamante della squadra torinese: Dusan Vlahovic. “È difficile per un attaccante affrontare lunghi momenti senza segnare, vivono per fare gol. È importante che sia andato a segno con Bologna e Maccabi. Se la Juve prende morale, allora Vlahovic sarà un grandissimo protagonista”. Zambrotta analizza le doti dell’ex bomber della Fiorentina: “Ha voglia di migliorarsi, è molto tenico. La maglia della Juve pesa soprattutto nei momenti difficili. Deve supportare questo aspetto ma anche essere supportato”.

Vlahovic, in questa stagione, ha segnato 6 gol e siglato 1 assist vincente in 10 apparizioni complessive tra Serie A e Champions League.