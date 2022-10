L’Inter lo ha già chiamato: arriva gratis

Ha giocato poco e le sue intenzioni sono quelle di andarsene. Le sue dichiarazioni sono chiare

Il prossimo mercato estivo sarà il calciomercato delle occasioni, vista la lunga lista di calciatori che si libereranno a parametro zero.

Anche se solitamente sono i calciatori più “attempati” ad andare incontro a questa sorte, ultimamente tale destino riguarda anche i più giovani. Le squadre cercano di spendere il meno possibile, giustamente, quindi anche nel prossimo luglio potrebbe scatenarsi una battaglia per accaparrarsi il ventiquattrenne che milita in Ligue 1. Il minutaggio di questa stagione è stato irrisorio e sembra certo un suo addio a fine stagione.

Aouar: “Avremo tempo per discutere”

Houssem Aouar è in forza al Lione da dal 2016, quando militava nell’under 19 del club francese e per questo è molto affezionato alla città e alla squadra. Questa estate ha rifiutato di andare al Nizza per rispetto di questo sentimento, poi le offerte sopraggiunte sono state tutte rifiutate dalla dirigenza: Betis, Nottingham Forest e Benfica. Ventiquattro anni e un futuro roseo fino al 2020, quando la sua valutazione ha avuto un picco di 55 milioni di euro, ora ne vale poco più di 20. Aouar si è detto disposto a discutere un eventuale rinnovo al fine di permettere al suo club di fare cassa: “Avremo tempo per discutere. Per ora voglio solo giocare di nuovo e aiutare il club a uscire da questo momento difficile. Ma prima proverò a riemergere e apportare quello che so fare, poi avremo tempo per le trattative. La stagione è lunghissima” Queste le parole del franco-algerino a L’Equipe. Tuttavia alcune voci parlano di un suo addio certo in estate, perché Atletico Madrid e Inter avrebbero drizzato le antenne. Lui, se proprio dovrà andarsene, preferirebbe una destinazione estera per non ritrovarsi a competere contro la sua squadra del cuore. I nerazzurri e i colchoneros avrebbero però già preso contatti, quindi il ragazzo potrebbe partire in estate. Cambiare aria potrebbe permettergli di rimettersi in gioco e dimostrare il suo talento.