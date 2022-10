Allegri diretto sul rinnovo di Rabiot: “Non ha senso”

La Juventus si prepara al big match contro il Milan e Massimiliano Allegri in conferenza stampa parla chiaro sul rinnovo di Adrien Rabiot

La stagione della Juventus può subire un’importante svolta nel big match contro il Milan in programma domani alle 18. I bianconeri infatti vorranno vincere per dare continuità ai due risultati positivi conquistati contro Bologna e Maccabi Haifa, di certo non al livello del Milan, ma proprio per questo sarà importante confermare la crescita contro i nerazzurri.

In conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri ha analizzato la partita spiegando: “Sarà una partita ancora più difficile perché loro vengono da una brutta sconfitta e domani vorranno rifarsi. Sarà una bella partita, una serata meravigliosa di sport con lo stadio pieno. Ci sono le condizioni per far bene”.

Milan-Juventus, Allegri sul futuro di Rabiot: “Parlarne ora non ha senso”

Durante la conferenza stampa pre Milan-Juventus a Massimiliano Allegri viene chiesto anche del futuro di Adrien Rabiot, domanda alla quale risponde: “Parlare ora di mercato non ha senso, ci pensa la società. Rabiot sta facendo bene come tutti, l’importante è stare bene e recuperare tutti i giocatori che sono fuori”.

Poi sulle condizioni di Bonucci e Milik spiega: “Bonucci rientrerà. Milik sta meglio ma lo valuteremo nelle prossime 24 ore”. Infine sulla posizione di Kostic afferma: “Attualmente è difficile che faccia il terzino sinistro. Andrebbe fatto lavorare lì e vedere se ci può giocare”.