Depay in bianconero, affare a sorpresa

Mancano poco meno di tre mesi al mercato invernale ma in Europa cominciano a muoversi le prime pedine

La scorsa estate è stata piena di sondaggi e suggestioni che hanno riguardato giocatori delle big europee e non solo.

I colpi non andati a buon fine ad agosto, però, possono essere “riesumati” nel mercato invernale, soprattutto dopo un mondiale che potrebbe rivalutare (così come svalutare) alcuni calciatori. Infatti alcuni di essi hanno deciso di rimanere nelle proprie squadre di appartenenza proprio per garantirsi un posto nel campionato del Mondo che si disputerà in Qatar a dicembre. La Juventus aveva provato l’assalto in estate, ma ora c’è un altro incomodo che arriva dalla Premier League.

Depay osservato speciale del Newcastle

Memphis Depay è cresciuto nelle giovanili dello Sparta Rotterdam e del PSV. Passato in prima squadra per questi ultimi, ha poi avuto un biennio in Premier con la casacca del Manchester United, che infine lo ha ceduto al Lione. In Francia ha avuto un’impennata a livello calcistico e quindi di valutazione economica, ma i leoni non sono riusciti a trattenerlo, così è passato al Barcellona a titolo gratuito. Xavi lo rispetta e lo considera un gran calciatore, ma non per questo può ritenerlo incedibile. Infatti già in estate l’olandese è stato vicinissimo all’addio, anche in vista del suo contratto in scadenza nel 2023. La Juventus aveva messo gli occhi su di lui con un Barça disposto a scontare il prezzo, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Ora il Newcastle ha fiutato l’occasione e a gennaio tenterà di ingaggiare il ragazzo di ritorno dal mondiale in Qatar. I bianconeri inglesi hanno un proprietario facoltoso e un progetto ambizioso in cantiere, cosa che potrebbe intrigare il ventottenne nato a Moordrecht. La Juventus per ora sta alla finestra in attesa di capire il futuro di alcuni suoi giocatori.