Simeone se lo prende, addio Serie A: affare da 20 milioni

L’allenatore dell’Atletico Madrid rompe gli indugi sul big: 20 milioni sul piatto per la chiusura dell’affare

Protagonista di un avvio di stagione ad handicap – la squadra ha raccolto solo tre punti nelle prime tre uscite di Champions, ed anche in campionato accusa già un ritardo di 6 punti dalla coppia Real-Barcellona – l’Atletico Madrid cerca conferme dal mercato in entrata.

Nello specifico, il club colchonero si appresta a chiudere una trattativa per un giocatore che stava condizionando non poco le scelte del Cholo Simeone. L’attaccante, già in rosa, era soggetto ad un riscatto obbligatorio al verificarsi di una particolare condizione: disputare oltre il 50% del minutaggio stagionale. La cifra concordata per l’obbligo di riscatto – 40 milioni – era stata ritenuta eccessiva dalla società madrilena. Che aveva in qualche modo ‘costretto’ il tecnico argentino a non superare il tetto minuti concordato. L’estroso mancino però è troppo importante nell’economia del gioco rojiblanco: l’Atletico ha così rotto gli indugi trattando col Barcellona – club proprietario del cartellino – per un pagamento scontato ma immediato.

Griezmann all’Atletico: Juve a bocca asciutta

Stiamo parlando ovviamente di Antoine Griezmann, il calciatore francese in forza all’undici spagnolo. Dopo settimae di fitti dialoghi e di trattative, Barcellona e Atletico sarebbero finalmente addivenuti ad una conclusione: i blaugrana si impegnano a quasi dimezzare il dovuto per il riscatto, ma vogliono i soldi subito. Pirma di gennaio. Detto fatto, Simeone è stato accontentato. 20 milioni più una parte variabile ancora da definire è il nuovo prezzo giusto per ‘Le Petit Diable’.

La curiosa gestione dello spazio e del tempo in campo per l’ex attaccante della Real Sociedad aveva fatto discutere tutti gli addetti ai lavori. La stessa Juve, da sempre interessata al calciatore, aveva capito che ci sarebbe stato margine, una volta che l’Atletico non avesse riscattato il transalpino, per un deciso inserimento in vista della prossima stagione. Griezmann aveva ed ha del resto il contartto in scadenza nel 2024: la dirigenza bianconera era convinta di poter strappare un buon prezzo. Nulla da fare, Griezmann resterà ancora a lungo a Madrid.