Asta internazionale per il gioiello di Xavi: Marotta si iscrive alla corsa

Il gioiello del Barcellona, prossimo a compiere 20 anni, trova poco spazio nell’undici titolare: si scatena la corsa internazionale

Già enfant prodige del calcio spagnolo ed europeo, titolare del primato di più giovane calciatore della storia ad aver segnato un gol nel Clàsico, il talento ha vissuto un’ultima stagione tribolatissima a causa di un infortunio che ne ha sostanzialmente compromesso l’apporto durante la precedente annata. Ora che i problemi fisici sono alle spalle, il gioiello blaugrana pensava di poter ambire ad un posto da titolare nello scacchiere del tecnico Xavi. Le cose però non stanno esattamente andando in questa direzione.

Parliamo di Ansu Fati, uno dei talenti più puri dell’interpo panorama calcistico continentale. Fresco di rinnovo fino al 2027 – l’accordo è stato firmato giusto un anno fa – l’attaccante, che deve ancora compiere 20 anni, è sull’agenda dei Ds dei maggiori top club europei da diverso tempo. Le scelte del tecnico blaugrana non lo hanno visto, finora, al centro di una titolarità indiscussa, anzi. Il più delle volte, nel tridente catalano, il calciatore è partito dalla panchina per far spazio al Raphinha o al Ferran Torres di turno.

Ansu Fati, si aprono spiragli per un clamoroso addio: Inter in corsa

Come riportato dal portale ‘Elnacional.cat‘ infatti, l’impiego a singhiozzo dell’esterno avrebbe alimentato ancora una volta le voci su un suo possibile addio. Questo nonostante il lungo rinnovo sottoscritto recentemente. PSG, Liverpool e Manchester United continuano a monitorare la situazione, ma alla corsa si sarebbe ora iscritta anche l’Inter.

“Rimanere al Barcellona è sempre stata la mia prima scelta. Ho ricevuto proposte da fuori, ma il mio sogno è sempre stato quello di riuscire al Barça“, dichiarò l’attaccante al momento di legarsi col club catalano per altri 6 anni. Verba volant però, soprattutto quando si tratta poi di fare i conti con un percorso tecnico che non risponde alle aspetattive dell’entourage del ragazzo. Sebbene il suo cartellino valga l’astronomica cifra di 60 miloni, il club meneghino potrebbe sempre giocarsi la carta Lautaro Martinez, nell’ottica di un sacrificio tecnico – ricambiato però con lo scambio per il gioiello catalano – che prima o poi dovrà essere fatto.