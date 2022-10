Il classe 2000 strega la Serie A: Juventus, Lazio e Roma si sfidano

Osservato speciale questa sera nel match di Europa League. Il classe 2000 ha stregato Juventus, Lazio e Roma, che sono pronte a sfidarsi

Tornano le coppe europee, con Napoli, Juventus e Inter che in Champions League hanno trovato la via della vittoria, mentre il Milan è crollato sotto i colpi del Chelsea. Questa sera scenderanno in campo Lazio e Roma in Europa League, mentre la Fiorentina in Conference League.

L’attenzione per tre club italiani: Roma, Lazio e Juventus, sarà sul match di Europa League proprio tra i giallorossi e il Real Betis. Un classe 2000 spagnolo ha conquistato l’interesse di tutti e tre i club italiani.

Rodri Sanchez conquista tutti: Juve, Lazio e Roma osservano

Il calciomercato non si ferma mai e anche in un momento concitato della stagione come questo i club sono sempre attenti e alla ricerca di nuove occasioni per rinforzare le rose. In particolare ad attirare l’interesse dei club italiani sembrerebbe essere il centrocampista del Real Betis, Rodri Sanchez.

A soli 22 anni lo spagnolo ha già giocato l’86% di partite in Liga ed è sempre più importante per la rosa di Manuel Pellegrini. A osservarlo con interesse sarebbe la Roma, avversaria di questa sera, la Juventus e la Lazio, con quest’ultima che potrebbe pensarci soprattutto in caso di addio di Luis Alberto.