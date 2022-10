Europa League, la Lazio strappa un punto in Austria

Punto da capolista per la Lazio che pareggia sul campo dello Sturm Graz, portandosi a quota 4 punti, in testa al gruppo F, a pari merito proprio con la compagine austriaca

Una sfida senza grandi emozioni quella giocata allo stadio Graz Liebenau: pareggio che consente alla Lazio di restare in testa alla classifica del girone.

Poche, dunque, le occasioni nel corso della partita. Pericolosi i patroni di casa al 50’ di gioco, con un insidioso tiro-cross di Boving che chiama in causa Provedel, bravo a rifugiarsi in calcio d’angolo. La Lazio poi va vicina al gol al 62’ con una conclusione in estirada di Immobile il quale all’80’ si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco dopo aver battuto Siebenhandl sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie.

Sturm Graz-Lazio: tabellino e classifica

STURM GRAZ-LAZIO 0-0

Classifica gruppo F: Lazio 4, Sturm Graz 4, Feyenoord 3, Midtjyllnad 3