Colpo Milinkovic-Savic: scambio e Juve ribaltata

Sergej Milinkovic-Savic al centro dei desideri di mezza Europa: pronta l’offerta di scambio che manda al tappeto i bianconeri

Non è un mistero che il nome di Sergej Milinkovic-Savic sia uno di quelli più chiacchierati, ormai da diverse sessioni di calciomercato. Il gioiello della Lazio è stato più volte vicino a salutare il club biancoceleste ma il patron Lotito non si è mai allontanato dall’importante valutazione di 70 milioni per lasciarlo partire.

Juventus su tutti ma anche l’Inter, oltre ai top club esteri che hanno corteggiato il campione serbo senza sosta. L’estate 2023 può tuttavia rappresentare il palcoscenico definitivo per l’addio alla Lazio: spunta il clamoroso scambio che manda la ‘Vecchia Signora’ ko.

Niente Juve: scambio da urlo per Milinkovic-Savic

Chi non ha mai nascosto il suo gradimento per il centrocampista di Sarri è la Premier League. Manchester United così come il Chelsea ma non solo. A spuntarla, a giugno, potrebbe tuttavia essere il Liverpool. Jurgen Klopp avrebbe pronta un’offerta di scambio per convincere finalmente Lotito a lasciar partire l’ex Genk, ad un anno dalla scadenza con la Lazio. E sul piatto i ‘Reds’ sono pronti a mettere il cartellino del difensore inglese, classe 1997, Joe Gomez.

Il centrlale di Klopp viene valutato intorno ai 35 milioni di euro al quale la società inglese aggiungerebbe un conguaglio cash per raggiungere la valutazione richiesta da Lotito: non meno di 70 milioni.

Una pessima notizia per la Juventus che, ormai da mesi, pianifica l’assalto definitivo a Milinkovic-Savic per arricchire il centrocampo di Allegri.