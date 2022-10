Problemi per la Roma: Mourinho deve rinunciare al titolarissimo

Tegola Celik per la Roma: il terzino destro fermato da un infortunio nei minuti iniziali della sfida con il Betis

Sfortuna senza limiti per Zeki Celik: il calciatore turco sostituito dopo pochi minuti di gioco nella partita di Europa League all’Olimpico.

È durata meno di cinque minuti la partita di Zeki Celik contro il Real Betis: l’esterno destro turco si è fermato dopo appena due giri di lancette, accasciandosi a terra dopo uno sfortunato contrasto di gioco con il compagno di squadra, Gianluca Mancini.

Inizialmente Celik ha provato a stringere i denti per restare in campo, ma dopo qualche istante, dolorante, ha chiesto il cambio con José Mourinho che lo ha sostituito con Leonardo Spinazzola, spostando Zalewski a destra dove giocava, appunto, il laterale turco.

Roma – Betis, Celik si ferma per infortunio

Una brutta notizia per José Mourinho che nelle ultime partite stava puntando con convinzione sul giocatore arrivato per 7 milioni di euro dal Lille la scorsa estate. Quella di stasera è stata la nona apparizione in giallorosso per il giocatore classe ’97 le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della Roma.