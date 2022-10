Doppio colpo in arrivo: 50 milioni dalla Juve

La dirigenza bianconera valuta il doppio innesto per la prossima estate ma senza considerare la contropartita Locatelli, obiettivo del club inglese

Dopo la vittoria con il solido punteggio di 3-0 ed una buona prestazione complessiva ai danni del Bologna in campionato, la Juventus è riuscita a fare la voce grossa anche contro il Maccabi Haifa in Champions League. Allegri può essere soddisfatto per aver ritrovato buona parte delle individualità che per settimane erano state eclissate dalle critiche.

Ora il meccanismo bianconero sembra dunque aver cambiato passo rispetto al recente passato, tutti hanno voglia di rimettersi in gioco con determinazione sia nella corsa scudetto che nella caccia alla qualificazione per gli ottavi della massima competizione europea per club. Ma certi obiettivi vengono perseguiti anche a lungo termine, nelle società di spessore.

Ed infatti, la dirigenza bianconera resta attiva sul fronte mercato per non farsi trovare impreparata al momento della resa dei conti la prossima estate. In lista figurano già tanti profili di spicco, ma ce ne sono due in particolare che potrebbero giungere a Torino prima di tutti gli altri con un doppio colpo da paura: il difensore centrale Gabriel assieme al centrocampista Sambi-Lokonga, entrambi di proprietà dell’Arsenal.

Calciomercato, Gabriel e Lokonga coppia di lusso: Locatelli via a parte

Per l’occasione servirebbero almeno 50 milioni di euro, una cifra che la Juventus sarebbe disposta a versare per rinforzare due reparti che hanno sofferto molto in questo avvio di stagione. Nel primo caso, in particolare, urge una figura che possa essere affiancata a Bremer che non sia Bonucci o il solito Danilo tuttofare. Nel secondo caso, i tanti centrocampisti che si sono susseguiti nelle ultime annate non hanno mai inciso come avrebbero voluto, lasciando diverse perplessità.

Ma a quanto pare, questo ipotetico affare di mercato sarebbe totalmente slegato dalla accertata vicinanza dell’Arsenal al cartellino di Locatelli, sul quale ci sarebbero anche il Manchester United ed altri grandi club europei. Il calciatore potrebbe dunque lasciare la Juventus, ma non come contropartita tecnica.