Giovane bomber nel mirino: Juve e Milan sfidano la Premier

Juventus e Milan continuano a osservare con interesse un giovane bomber sfidando i club della Premier League a loro volta interessati

Fase della stagione fondamentale quella iniziata dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Da ora si andrà avanti senza sosta fino alla pausa per il Mondiale in Qatar. A tenere banco però continua a essere il calciomercato, con i club sempre pronti ad approfittare delle occasioni che si presenteranno a gennaio o l’estate prossima.

In Serie A sia la Juventus che il Milan sembrerebbero aver messo nel mirino un giovane bomber che continua a stupire in Europa. Le italiane sfidano i club di Premier League.

Calciomercato, Juventus e Milan sfidano le inglesi per il gioiello Mudryk

Milan e Juventus non rimangono ad attendere l’apertura del calciomercato ma iniziano sin da ora a lavorare per riuscire a mettere a segno poi colpi importanti per rinforzare le rispettive rose. In particolare nel mirino di entrambi i top club italiani ci sarebbe Mykhaylo Mudryk, giovane attaccante dello Shakhtar Donetsk.

Classe 2001 Mudryk sta sorprendendo tutti con le sue giocate e a suon di gol, andando a segno in entrambe le giornate di Champions League giocate. Sulle sue tracce però ci sarebbero anche i top club di Premier League. Dunque la concorrenza è tanta per il giovane ucraino che sta sorprendendo l’Europa.