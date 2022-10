Big da Manchester: una nuova stella per la Juventus di Allegri

La Juventus monitora il big in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tutte le cifre e i dettagli

“Cristiano Ronaldo? Non lo vedo infelice. Si sta allenando bene ed è felice di essere qui. Ho preferito non inserirlo contro il Manchester City per una questione di rispetto, eravamo sotto di 4-5 gol. Non ha niente a che vedere con il suo futuro”.

“La gara contro il Manchester City è stata molto difficile. Come sempre l’abbiamo analizzata, ora dobbiamo andare avanti”. Dopo il clamoroso crollo nel derby di Manchester, Erik ten Hag è tornato a parlare anche di CR7 provando a spegnere subito il caso. L’ex Juve ha assistito dalla panchina i sei gol subiti dai ‘Red Devils’, e sta di fatto trovando continuità e minuti dall’inizio solo in Europa League. L’unica sua rete stagionale è stata realizzata proprio in Europa, su calcio di rigore. Ma non solo Ronaldo. A Manchester non si è ancora visto nemmeno il vero Jadon Sancho: arrivato per oltre 80 milioni di euro dal Borussia Dortmund, l’esterno inglese non è ancora riuscito ad imporsi in Premier League, al punto che si parla già di un possibile futuro in bilico.

Calciomercato Juve, occhi su Sancho

A monitorare la situazione di Sancho potrebbe essere anche la Juventus, che si sta guardando già intorno per il post Di Maria. Visti gli altissimi costi, il talento inglese potrebbe arrivare solo attraverso formule vantaggiose come il prestito con diritto di riscatto, o l’inserimento di contropartite tecniche. Un possibile nome è il sacrificabile Weston McKennie, che non sembra però interessare ai Red Devils. Arrivare a Sancho sarà tutt’altro che semplice.