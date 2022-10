Il Milan vuole soffiarlo all’Inter: colpo internazionale

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino Alejandro Balde, esterno sinistro accostato anche all’Inter di Inzaghi: le ultimissime notizie sul calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, fra pochi minuti, sfiderà il Chelsea in occasione della fase a gironi di Champions League che è arrivata alla terza giornata.

I rossoneri, dopo aver pareggiato in casa del Salisburgo, hanno superato la Dinamo Zagabria e ora, nel doppio confronto con i Blues di Graham Potter, si giocano la testa della qualificazione. La stagione del Milan, nonostante qualche stop un po’ inaspettato, è partita senza dubbio alla grande. Il Diavolo infatti si è già assicurato il derby d’andata contro i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi e occupa stabilmente i piani alti della classifica del campionato italiano di Serie A. In queste settimane però, complice anche la pausa per le nazionali, il Milan sta vivendo un po’ in emergenza a causa di alcuni infortuni occorsi ai titolarissimi a disposizione di Stefano Pioli. E’ per questo che, nelle prossime finestre di calciomercato, il club meneghino potrebbe tornare ad operare in entrata magari per allungare l’organico e dare più soluzioni al tecnico campione d’Italia in carica.

Calciomercato Milan, derby della Madonnina per l’esterno

In quest’ottica, il Milan potrebbe buttarsi su un giocatore che abbiamo visto in azione ieri sera a San Siro contro l’Inter con la maglia del Barcellona. Stiamo parlando di Alejandro Balde. Il giovane terzino sinistro blaugrana, con passaporto spagnolo, ha una valutazione di circa 10-15 milioni di euro e potrebbe essere il vice perfetto per Theo Hernandez. I rossoneri proveranno a soffiare Balde anche alla concorrenza dei cugini dell’Inter, che stanno cercando un esterno sinistro di affidabilità e magari anche di prospettiva. Il giocatore del Barcellona è infatti un classe 2003 e sarebbe però un profilo ideale per quella che è la linea adottata dal Milan da quando al timone del reparto tecnico è arrivato Paolo Maldini, uno degli artefici dello scudetto della scorsa stagione.