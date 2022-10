Scambio di prestigio: Allegri ribalta la Juve

I bianconeri potrebbero lasciar partire uno dei suoi protagonisti per accogliere l’obiettivo di una vita, ma quante difficoltà

La titolarità di Manuel Locatelli negli schemi di Allegri era stata pensata per essere una condizione temporanea, finché la dirigenza della Juventus non avesse trovato i giusti rinforzi a centrocampo. Ed infatti la linea ideale, a detta del tecnico bianconero, sarebbe dovuta essere composta da Rabiot, Paredes e Pogba con il mediano ex Sassuolo a fungere da subentrante.

Per Locatelli non c’è scampo: il suo minutaggio potrebbe ridursi ancora non appena il trio sarà ufficialmente ricomposto. E se un calciatore per cui sono stati spesi 40 milioni di euro non rientra così tanto nei piani del tecnico, vuol dire solo una cosa. Tanto più se la situazione economica della Juventus è risultata critica dagli ultimi bilanci, tra i peggiori della sua storia recente. Una cessione, insomma, sarebbe cosa gradita. In fila ci sono Arsenal e Manchester United – a cui è seguito qualche sonoro rifiuto – ma la dirigenza bianconera vuol massimizzare i guadagno, ricoprendosi di allori. Ecco che spunta l’idea di scambio con l’Atletico Madrid.

Calciomercato, idea Juve per lo scambio Locatelli-De Paul

Allegri ha un pallino da diverso tempo e porta il nome di Rodrigo De Paul, ex bandiera dell’Udinese prelevata dall’Atletico Madrid di Simeone. Il centrocampista argentino, baluardo della sua Nazionale, era un obiettivo della dirigenza bianconera non si sono mai palesate le condizioni necessarie per l’affondo definitivo. La vicenda di Locatelli potrebbe dunque essere sfruttata in questa chiave: il valore dei cartellini dei due calciatori è pressoché identico, mentre ci sarebbe da giocare sugli ingaggi. Strappare De Paul dalle grinfie di un tecnico tanto legato ai propri uomini non sarà facile.