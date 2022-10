Inter, domino tra i pali: così arriva la stella

Le prestazioni di Handanovic non convincono da tempo: spunta la clamorosa ipotesi per la porta dell’Inter

La sosta per le nazionali ha permesso all’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal tracollo contro l’Udinese, di ricaricare le batterie. In attesa di scendere in campo nel big match di San Siro contro la Roma, i nerazzurri stanno già riflettendo su quelle che dal prossimo anno potrebbero essere le operazioni di calciomercato da portare a termine.

Ed è tutto fuorchè utopia che qualcosa di importante accada anche tra i pali della ‘Beneamata’. Handanovic ha fino ad ora giocato in campionato tra alti e molti bassi, il neo arrivato Onana invece ha quasi convinto del tutto ma solo in Champions League.

Onana può partire: lo scambio sorprende tutti

L’alternanza tra i due potrebbe consumarsi con il clamoroso addio. Secondo quanto viene riportato da ‘Interlive.it‘, l’ex Ajax potrebbe finire nel mirino di un top club europeo. Si tratta dell’Atletico Madrid, che non ha ancora rinnovato il contratto di Oblak in scadenza il prossimo 30 giugno. Il rischio di perdere a zero lo sloveno spinge i ‘Colchoneros’ a cercare subito un degno erede ed il nome di Andrè Onana rimane in primissimo piano sul taccuino di Simeone.

Saranno quindi settimane caldissime, visto che Oblak continua ad essere corteggiato da Manchester United e PSG e potrebbe salutare Madrid la prossima estate. Un effetto domino che, quindi, coinvolgerebbe pure l’Inter che su Onana ha già fatto una valutazione ben precisa.

Servirà una grandissima offerta, che intrigherebbe i nerazzurri tentati da una ricca plusvalenza: per 30-35 milioni di euro, Onana potrebbe rimpiazzare Oblak e vestire la maglia dell’Atletico Madrid.