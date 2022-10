Zidane fa sorridere la Juve: ecco il post Allegri

La Juventus pianifica il futuro che, probabilmente, vedrà l’addio di Allegri: così Zidane fa felici i bianconeri

L’estate della Juventus ha visto numerosi cambiamenti alla rosa di Massimiliano Allegri. Una serie di colpi che ha rinforzato non poco la squadra bianconera, nonostante il campo non abbia prodotto fino a questo momento i risultati sperati.

Al centro di tutto Massimiliano Allegri, accerchiato da polemiche e critiche e destinato, sembrerebbe, ad allontanarsi dalla Juventus l’anno prossimo. Il tecnico livornese potrebbe essere sostituito da un grande ex: Zidane fa sorridere la ‘Vecchia Signora’.

Bye bye Allegri: l’erede ‘grazie’ a Zidane

Non è un mistero che il nome di Zinedine Zidane abbia scaldato e non poco, in passato, i cuori dei tifosi della Juventus. A maggior ragione, oltre che da calciatore, anche da tecnico: ha vinto praticamente tutto a Madrid ed è stato a lungo il sogno di Andrea Agnelli. Adesso, però, la situazione è cambiata e l’ex centrocampista è pronto a farsi avanti per la panchina della nazionale francese. A riportarlo è ‘Sport-Iberia.com’: Zidane ha rifiutato in passato la Juventus ma, adesso, potrebbe di fatto favorire la sostituzione di Allegri. Perchè se Zidane effettivamente guiderà la Francia già nei prossimi mesi, chi rischia di avvicinarsi alla Serie A per rimpiazzare Allegri è Didier Deschamps.

Sotto contratto con la federazione transalpina fino al 31 dicembre 2022, il francese può rappresentare una ghiotta occasione in casa Juventus per ricostruire e ripartire da un grande ex.

Situazione dunque in divenire con Deschamps che, dall’anno nuovo, sarà libero di firmare con una nuova squadra: e la Juventus, Allegri permettendo, potrebbe davvero puntare sul 53enne di Bayonne.