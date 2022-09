L’Inter lo scippa a Mourinho: sacrificio dolorosissimo

L’Inter guarda al futuro, con un possibile scippo alla Roma del grande ex Josè Mourinho: ecco il sacrificio

La scorsa estate ha già regalato diverse novità alle rose delle big di Serie A. In particolar modo, l’Inter ha cambiato tanto nella sessione di calciomercato che si è chiusa da quasi un mese: i risultati sul rettangolo verde, però, stentano ad arrivare.

Ed è per questo che Beppe Marotta sta già lavorando in vista dell’anno prossimo, quando un addio in casa Inter potrebbe mettere nei guai anche Josè Mourinho e la sua Roma.

Se lo prende Marotta: Roma ko

Si tratta di Milan Skriniar, corteggiatissimo dal Chelsea prima e PSG poi e che non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Inter, in scadenza il 30 giugno 2023. Adesso, se l’accordo con l’entourage dello slovacco non dovesse essere alla fine raggiunto, i nerazzurri avrebbero già in mente un sostituto. Si tratta di Roger Ibanez, gioiello della Roma classe 1998.

Il brasiliano è un perno fondamentale per la retroguardia di Mourinho ma l’Inter, se dovesse effettivamente liberarsi un posto in difesa, punterebbe tutto sul 23enne ex Fluminense e Atalanta, valutato non meno di 20-25 milioni di euro dalla società capitolina. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per capire quale sarà il futuro della difesa della squadra di Simone Inzaghi.

9 le presenze di Ibanez con la maglia della Roma in questa stagione, con 1 rete all’attivo e 765′ in campo.