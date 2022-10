Giovane e talentuoso: nuovo affare Juve-Tottenham

Dagli ‘Spurs’ di Conte può arrivare il sostituto del calciatore che lascerà Torino alla fine di questa stagione. Ecco i dettagli

Conte non ha smentito, ma con vigore ha rispedito al mittente le notizie dei giorni passati che parlavano di contatti tra lui e la Juventus per un possibile clamoroso ritorno a giugno sulla panchina bianconera al posto di Allegri.

Conte è in scadenza col Tottenham alla di questa stagione, il rinnovo è possibile perché il tecnico leccese sta bene a Londra ed è del tutto coinvolto nel progetto di crescita degli ‘Spurs’. Certo, il richiamo del vecchio amore Juve potrebbe farlo vacillare… Dal Tottenham, in ogni caso, può arrivare uno dei prossimi rinforzi per il club bianconero. Nella fattispecie l’erede di Alex Sandro, al quale Arrivabene e soci non intendono prolungare il contratto che terminerà a giugno 2023. Il nome in questione è quello di Sessegnon, esterno mancino classe 2000 im scadenza nel 2025 che con l’arrivo futuro di Udogie – costato circa 25 milioni e rimasto a Udine in prestito fino a fine anno – rischierebbe di trovare ancor meno spazio nell’undici titolare.

Calciomercato Juventus, nuovo affare col Tottenham: Sessegnon in prestito con obbligo ‘condizionato’

La Juve potrebbe pensare concretamente all’inglese per rimpiazzare Sandro, anche perché parliamo di un calciatore giovane e e di grandi prospettive. In più con l’ex Paratici, dopo Kulusevski e Bentancur, l’operazione andrebbe in porto a condizioni favorevoli. Per esempio in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il tutto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.