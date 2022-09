La Juve crede davvero nel sogno: firma gratis, c’è la data

La Juventus continua tenere vivo un sogno nel cassetto per quanto riguarda il mercato in entrata: colpaccio a parametro zero, ecco quando

Ora non c’è più margine di errore. Troppi finora i passi falsi accumulati dalla Juventus in questa stagione, con la qualificazione di Champions League che appare già compromessa. Benfica e dopo Monza: due scivoloni pesanti che aperto la crisi in quel di Torino, obbligando la società a mettere in atto riflessioni profonde.

Al momento, ai piani alti del club intendono proseguire con il lavoro targato Massimiliano Allegri, nonostante i tifosi abbiano perso totalmente la pazienza e chiesto a gran voce l’esonero del tecnico livornese. Ma rimane la convinzione, all’interno della Juve, che l’allenatore ex Milan abbia le carte in regola per ribaltare la situazione. Chiaramente, poi, influisce non poco sulla decisione il contratto del mister, ossia un quadriennale da ben 7 milioni di euro netti all’anno.

Di conseguenza, l’allontanamento immediato del trainer toscano comporterebbe un esborso economico alquanto importante e dispendioso. Ad ogni modo, ‘La Vecchia Signora’ non potrà continuare così a lungo e il mese di ottobre, presumibilmente, sarà cruciale per il futuro della panchina bianconera. E attenzione anche a temi legati al calciomercato, con la dirigenza piemontese che non smette di sognare un colpaccio per il proprio reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, ancora vivo il sogno Dembele: firma a zero nel 2024

Stiamo parlando di Osumane Dembele, esterno d’attacco in forza al Barcellona targato Xavi. Dopo una lunga ed estenuante telenovela, il francese classe ’97 ha prolungato il contratto con i blaugrana fino al 30 giugno 2024. L’ex Borussia Dortmund è uno degli elementi centrali nel progetto spagnolo e le sue prestazioni sono migliorate parecchio da quando il Barça ha effettuato il cambio della guida tecnica, dando il benservito a Ronald Koeman.

Insomma, ora Dembele è concentrato a pieno sul percorso in Catalogna e guarda al futuro con molta più serenità rispetto a qualche mese fa. La Juventus, però, apprezza tantissimo il profilo del 25enne (anni compiuti lo scorso 15 maggio) e starebbe pensando al potenziale super affare a parametro zero nel 2024, ossia quando terminerà il nuovo accordo tra Dembele e il Barcellona. Nulla di concreto ovviamente, con l’ipotesi in questione che appare comunque complicata. Ma sognare non costa nulla.