Juventus, osservato speciale in Nazionale: 30 milioni per l’ex obiettivo del Milan

La sosta per le nazionali è in grado spesso di dare anche spunti interessanti in sede di calciomercato. Anche dagli ultimi avversari dell’Italia non mancano nomi interessanti. Uno di loro piaceva al Milan e ora occhio alla Juve

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto un inizio di stagione completamente da dimenticare sull’asse campionato-Champions League. Gioco e risultati non arrivano con la squadra lontanissima dalla vetta della classifica in Serie A e inchiodata a zero punti nel raggruppamento europeo dove il passaggio del turno sembra già parzialmente compromesso. I bianconeri stanno quindi provando a riordinare le idee nel corso di questa sosta per gli impegni delle nazionali, che al netto chiaramente degli assenti, dà tempo ad Allegri di provare a trovare contromisure per tamponare una fase altamente negativa.

La sosta per le nazionali è però spesso in grado anche di dare spunti interessanti per le prossime sessioni di calciomercato. C’è modo di visionare talenti ed eventuali obiettivi in contesti internazionali, ed anche il club bianconero potrebbe mettere nel mirino un calciatore estremamente interessante, direttamente da Ungheria-Italia di ieri sera.

Calciomercato Juventus, occhi su Ungheria-Italia: Szoboszlai una stella che piaceva al Milan

La nazionale di Roberto Mancini ha chiuso ieri sera la fase a gironi di Nations League contro l‘Ungheria nello scontro diretto per il primo posto. Una nazionale arcigna quella allenata da Marco Rossi che ha in Dominik Szoboszlai la propria stella polare. A soli 21 anni il magiaro ha già messo in cascina un ottimo bagaglio di esperienza, mettendo in luce un talento cristallino e una enorme capacità di creare gioco per se e per i compagni. Accostato in passato al Milan, Szoboszlai potrebbe divenire osservato speciale per la Juventus che viste le difficoltà di gioco avrebbe proprio bisogno di qualcuno in grado di mettere gli attaccanti in condizione migliore per andare a rete.

L’ungherese è proprio quel genere di calciatore e per qualità tecniche ed esperienza acquisita è prontissimo a fare il salto. Anche strutturato fisicamente (187 cm), il fantasista del Lipsia ed ex Salisburgo abbina gol e soprattutto assist (già 5 in stagione). Lo scorso anno ha messo insieme ben 10 reti e 9 assist tra coppe e campionato, confermandosi un calciatore di alto profilo. Il prezzo si aggira sui 30 milioni, ma il rendimento sembra garantito e potrebbe essere un papabile calciatore da mettere nel mirino più per giugno che per gennaio con l’uscita di stipendi importanti come Rabiot e Alex Sandro.