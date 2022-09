Caos totale, Di Maria sbotta: “Fake news”

Angel Di Maria è stato protagonista in negativo con l’espulsione contro il Monza: altre polemiche in vista del Mondiale

Una stagione davvero caotica a causa del Mondiale che si giocherà in Qatar a cavallo tra novembre e dicembre. Così protagonista assoluta ci sarà anche l’Argentina: sarebbero nate già le prime polemiche in vista della massima competizione riservata alle Nazionali.

Dall’Argentina nelle ultime ore è apparsa anche una notizia riguardante anche da vicino gli argentini che giocano in Europa, tra cui Paredes e Di Maria della Juventus. I due potrebbero chiedere alla società bianconera, attraverso una lettera firmata dall’AFA e dalla Conmebol, di non disputare l’ultima partita contro la Lazio prima della sosta Mondiale. L’obiettivo è quello di incorrere a vari infortuni prima di una competizione davvero importante soprattutto per l’Argentina: il sogno è alzare la Coppa del Mondo dopo ormai tantissimi anni.

Juventus, la verità di Di Maria

Così nelle Stories su Instagram lo stesso Fideo ha ripubblicato la notizia affermando che si trattasse di Fake News: ora Di Maria non vede l’ora di scendere in campo in bianconero dopo le due giornate rimediate a causa della gomitata su Izzo durante il match contro il Monza. Nelle prossime settimane si conoscerà la verità con tanti calciatori che non vorrebbero saltare per infortunio un Mondiale atipico che resterà nella storia del calcio.

C’è bisogno di un colpo di scena in casa bianconera per essere protagonista anche in Italia dopo un inizio stagionale completamente da dimenticare. Tanti risultati collezionati finora da parte della compagine guidata da Massimiliano Allegri, che ora rischia davvero tanto. Il mese di ottobre sarà così già decisivo.