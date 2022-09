Inter costretta a venderlo: lo vuole la Juve per 50 milioni

L’esterno continua a far gola all’estero ma c’è anche la Juventus su di lui, ora l’Inter è chiamata a prendere una decisione

Nelle prime sette uscite di campionato è stato tra i più incisivi dell’Inter, superando persino gli attaccanti. E se le sue prestazioni dovessero confermarsi su questo livello anche nel prossimo futuro, il club potrebbe seriamente rivalutare le possibilità di una sua cessione alla prossima occasione utile. Proprio come stava per accadere nella passata sessione estiva.

Alle porte di Denzel Dumfries si sarebbe stagliata anche la Juventus, per questioni meramente tattiche. Massimiliano Allegri ha infatti chiesto alla dirigenza qualche rinforzo di caratura sulle corsie esterne, con Cuadrado che è ormai arrivato ai titoli di coda della sua esperienza in bianconero. L’idea consisterebbe nel proporre all’Inter un prestito biennale con opzione di riscatto fissata intorno ai 50 milioni di euro. A questo, però, il club nerazzurro potrebbe opporsi con fermezza.

Calciomercato, Dumfries un pallino di Allegri: la risposta dell’Inter

L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere un elemento tanto importante della sua rosa ad un club rivale, soprattutto se diretto concorrente per la vittoria finale dello Scudetto. L’opzione migliore verrebbe rappresentata dalla Bundesliga o dalla Premier League. Vedi il caso del Chelsea, con cui Marotta ha riallacciato diligentemente i rapporti, sulla scia delle operazioni per Chiesa o Locatelli svolte in passato proprio dalla Juventus.