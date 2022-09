La Juventus sceglie il nuovo portiere: nome a sorpresa

Novità importanti in casa Juventus anche per quanto riguarda il futuro portiere bianconero: idea da urlo proveniente dalla Spagna

Continuano a diffondersi idee entusiasmanti per quanto riguarda il nuovo portiere della Juventus: dalla Spagna possibile colpo di scena.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il portiere dell’Atletico Madrid, Jan Oblak, potrebbe dire addio al club spagnolo visto che il suo contratto è in scadenza a partire dal 30 giugno 2023. In estate sarebbe anche pronto a liberarsi a parametro zero senza prolungare il suo contratto con i Colchoneros per sposare un nuovo progetto entusiasmante.

Sulle sue tracce ci sarebbero già tre top club d’Europa, come Bayern Monaco, Juventus e Barcellona, che avrebbe anche all’interno del suo contratto una clausola di 100 milioni di euro. Già in passato il club bianconero aveva pensato a lui per rinforzare il ruolo del portiere con uno dei migliori portieri in circolazione.

Juventus, colpo tra i pali per Allegri

Come svelato dal tabloid “The Mirror” è sempre più vicino l’addio di Jan Oblak, che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e così si starebbe già pensando al suo sostituto, l’estremo difensore dell’Aston Villa, Emiliano Martinez, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Il portiere sloveno è pronto a cambiare aria dopo tante stagioni a difesa della porta dell’Atletico Madrid riscuotendo un enorme successo. La Juventus potrebbe così fiondarsi sull’estremo difensore del club spagnolo per provare ad assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori portieri al mondo.