Colpo a casa Ancelotti, Juve e Milan si danno battaglia

Dopo il pressing estivo del Milan, anche la Juve ha deciso di puntare forte sul talento messo nel dimeticatoio da Ancelotti

La stagione del Real Madrid è cominciata come meglio non si poteva. Con 9 vittorie su 9 gare ufficiali Carlo Ancelotti sta sgretolando record su record nella già illustre storia del club merengue. Eppure, anche col vento in poppa, qualche mal di pancia, tra i giocatori della rosa, continua a serpeggiare.

Le scelte del tecnico italiano, condizionate forse anche dal disegno della società, hanno finito per penalizzare uno dei migliori giocatori del fronte offensivo. Il braccio di ferro per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 si è praticamente concluso con un nulla di fatto. La società, dopo aver rifiutato le richieste dell’entourage del calciatore formulate all’inizio dell’estate, ha dapprima invitato il calciatore a trovarsi una sistemazione, per poi rassegnarsi a perdere il profilo a parametro zero nel prossimo giugno. L’esterno è stato schierato solo saltuariamente da Ancelotti, che non si strapperebbe certo i capelli nell’eventualità di una partenza anticipata a gennaio.

Asensio ai saluti, Milan e Juve all’assalto

Marco Asensio ha fatto di tutto per restare al Real, ma le sua volontà si è scontrata con le diverse idee in merito di Florentino Perez, che avrebbe anche fatto pressioni sullo staff tecnico per far giocare il meno possibile lo spagnolo, che ormai minaccia di liberarsi a zero in estate. In siffatta situaizone, Milan e Juve possono giocarsi le loro carte per un colpo low cost a gennaio. O addirittura gratis nel prossimo giugno. Resta da capire se l’ostinazione del maiorchino verrà portata avanti fino alla naturale scadenza dell’accordo.

Paolo Maldini ha seguito l’evolversi della situazione per tutta la durata del mercato estivo, senza riusicre a strappare il sì del giocatore e del club. Nel frattempo la Juve, delusa da Di Maria e parzialmente anche da Kostic, sarebbe entrata in competizione coi rossoneri per il calciatore. Che medita addirittura il clamoroso trasferimento al Barcellona, che rappresenterebbe un tradimento per la tifoseria merengue. Le due big d’Italia sperano che Asensio possa capire che restare un anno inter fermo o quasi, non gioverebbe alla sua causa. In questo caso sarebbero pronte a trattare il suo arrivo già nel mercato di gennaio.