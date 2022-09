Marotta anticipa la Juve: colpo a zero dalla Premier

L’amministratore delegato dell’Inter è pronto a regalare un nuovo rinforzo offensivo che possa raccogliere l’eredità di Dzeko, ma è obiettivo Juve

Nel corso del tempo si sono susseguiti profili dei quali la Juventus è rimasta spesso scottata, senza poter tuttavia mettere le mani. Tra questi rientra anche il centravanti brasiliano Roberto Firmino, uno dei pezzi pregiati del Liverpool di Jurgen Klopp.

Il momento tanto atteso potrebbe però essere arrivato: il calciatore, salvo sorprese, non rinnoverà il proprio contratto con il club inglese per via di una sempre più aspra contesa del posto da titolare. L’arrivo di Nunez ha infatti rivisitato le geometrie di Klopp, che ha incominciato a rivalutare anche la posizione di prestigio del brasiliano. Tempo di cambiare aria, con la Juventus pronta a fare la propria mossa a parametro zero la prossima estate. Attenzione però a Giuseppe Marotta e la sua Inter, desiderose di trovare il giusto rimpiazzo per Edin Dzeko molto vicino alla partenza.

Calciomercato, senza Dzeko via alla mossa Firmino

Al netto dei benefici del Decreto Crescita di cui l’Inter potrebbe usufruire, a Roberto Firmino verrebbe garantito un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione. In più avrebbe certamente maggiore spazio rispetto a fungere da vice Vlahovic nella Juventus.