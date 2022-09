Ungheria-Italia tra assenze e turnover: le scelte di Mancini

Questa sera, alle ore 20.45, l’Italia sfida l’Ungheria per l’ultima partita del girone di Nations League

Questa sera, alla Puskas Arena di Budapest, andrà in scena Italia–Ungheria ultima partita del gruppo 3 di Nations League.

Questa gara sarà importante per capire chi chiuderà il gruppo al primo posto. Al momento la prima in classifica è l’Ungheria di Marco Rossi con 10 punti, seguita proprio dall’Italia che di punti ne ha 8. La partita, in Italia, sarà visibile a partire dalle ore 20.30 su Rai Uno, con la telecronaca di Alberto Rimedio ed il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi non potrà vedere la gara in diretta, sarà possibile vederla in differita su Sky Uno alle 24.

In caso di vittoria degli azzurri, non solo si strapperebbe il pass per accedere alle Final Four, ma si guadagnerebbero punti importanti per il Ranking in vista degli Europei 2024. Proprio per questo motivo sarà una partita molto combattuta, con i due allenatori che metteranno in campo le formazioni migliori. La sede delle Final Four sarà annunciata a Gennaio 2023, con la scelta che dovrebbe ricadere su una tra Galles, Polonia, Belgio e Olanda, con quest’ultima favorita.

Le probabili formazioni di Ungheria-Italia

Roberto Mancini e Marco Rossi, non dovrebbero portare cambiamenti importanti di formazioni per la gara di questa sera. Unico dubbio per gli ungheresi è l’attaccante Adam Szalai che, però, il tecnico Rossi dovrebbe mandare regolarmente in campo. Ci si aspetta il consueto 3-4-2-1 con la quale l’Ungheria ha battuto la Germania per 3 a 1.

Per quanto riguarda gli azzurri di mister Mancini, con l’assenza confermata di Ciro Immobile, in attacco toccherà ancora a Scamacca e Raspadori. Difesa a tre che dovrebbe essere composta da Toloi, Acerbi e Bonucci, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Cristante insieme a Barella e Jorginho, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. Per quanto riguarda la porta, dovrebbe essere nuovamente coperta da Gianluigi Donnarumma. Queste le probabili formazioni

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. Allenatore: Rossi.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori. Allenatore: Mancini.