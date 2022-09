80 milioni, svolta Lukaku: Mourinho è furioso

Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter può davvero intrecciarsi con il mercato della Roma: pronta l’offerta da 80 milioni

Nonostante la chiusura estiva di calciomercato abbia chiuso ufficialmente i battenti lo scorso 1 settembre, i club non si fermano. Soprattutto in Serie A dove non tutto è stato definito ai vertici, con società come Inter e Roma che potrebbero registrare una svolta improvvisa.

Al centro di tutto il futuro di Romelu Lukaku, ritornato all’Inter e il cui destino non è stato ancora definito in vista del 2023: il destino del belga può mandare su tutte le furie Josè Mourinho.

Il Chelsea cambia idea: Inzaghi sorride, Mourinho ko

Non è un mistero che il Chelsea abbia deciso, da qualche settimana a questa parte, di darsi da fare per rinnovare un progetto che con Tuchel alla guida ha decisamente deluso le aspettative. E tra le priorità del neo tecnico dei ‘Blues’ Graham Potter vi sarebbe un nuovo attaccante. Con Lukaku arrivato alla corte di Inzaghi in prestito, le possibilità che il belga ritorni a Londra sono sempre più ridotte al lumicino.

Il motivo è semplice: visto che l’allenatore del Chelsea sembrerebbe intenzionato ad esercitare la clausola per riprendersi Tammy Abraham, ad una cifra di 80 milioni di euro. Una scelta che, come detto, ‘risparmierebbe’ l’Inter avvicinando il centravanti belga alla permanenza definitiva in quel di Milano. Una buona notizia per Inzaghi, dunque, una pessima per Josè Mourinho.

Lo ‘Special One’ vede in Abraham un titolare inamovibile, visto che ha già collezionato 8 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente in 579′ complessivi.