Juventus scatenata: sfida alle big di Premier

C’è anche la Juventus sulle tracce di Houssem Aouar: il centrocampista franco-algerino anche nel mirino dei bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri si inserisce nella corsa ad Houssem Aouar: il giocatore classe ’98 piace anche alle inglesi Newcastle United e Arsenal.

Centrocampista franco-algerino classe ’98, Houssem Aouar è uno dei centrocampisti più ambiti della Ligue 1. Il giocatore nativo di Lyon è legato al Lione da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno sembra essere destinato a lasciare il club francese a parametro zero.

Sono diverse, infatti, le squadre sulle tracce del giocatore il cui valore attualmente si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Tra queste c’è il Real Betis, che sembrerebbe favorita per aggiudicarsene le prestazioni, ma non solo. Il calciatore, infatti, è finito anche nel mirino di Arsenal e Newcastle United.

Calciomercato Juventus, sfida europea per Aouar

Come riportato in fichajes.net, Houssem Aouar sarebbe finito anche nel mirino della Juventus che potrebbe ingaggiarlo a parametro zero nei prossimi mesi. Per farlo, dovrà battere la concorrenza di Real Betis, Arsenal e Newcastle United. Si tratterebbe di un importante innesto per il centrocampo dei bianconeri, a caccia di forze fresche per la zona nevralgica del campo.