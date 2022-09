Tegola per Inzaghi: il big esce per infortunio in Nations League

Dopo il Milan, anche l’Inter fa i conti con gli infortuni dei suoi giocatori in Nazionale: pessime notizie dall’Austria

Ci risiamo. Dopo i guai sofferti da Tonali e da Mike Maignan – che dovrà star fermo almeno tre settimane – un altro big del nostro campionato è costretto allo stop a causa di un infortunio patito con la propria Nazionale.

Stavolta il club impattato è l’Inter, che proprio nella serata di domenica ha ricevuto la brutta notizia proveniente dall’Ernst Happel Stadion di Vienna, dove i padroni di casa dell’Austria e la Croazia stanno disputando il loro match valido per la sesta giornata del Gruppo A di Nations League.

Brozovic esce per infortunio: problema al flessore per il croato

Al 19′ del primo tempo, Marcelo Brozovic si è fermato. Accompagnato da Mateo Kovacic – vecchia conoscenza nerazzurra – e dalo staff medico della Nazionale croata a bordo campo, il metronomo di Simone Inzaghi è uscito anzitempo dal terreno di gioco.

La prima diagnosi parla di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Già indisponibile per la sfida di sabato 1 Ottobre contro la Roma perchè squalificato, il croato preoccupa in vista della sfida di Champions League con il Barcellona di martedì 4 ottobre. E per le successive gare contro con il Sassuolo, nonchè per il ritorno con i blaugrana del 12 ottobre C’è attesa per gli esami strumentali, che verranno effettiati presumiblmente domattina, che chiariranno l’entità del problema.