Asta per il gioiellino: super sfida tra Inter, Roma e Napoli

Inter e Roma si sfidano per Jurrien Timber: il talentuoso difensore olandese nel mirino di diverse squadre di Serie A

Non solo il Napoli: anche la Roma e l’Inter sono sulle tracce di Jurrien Timber, giovane e talentuoso difensore olandese di proprietà dell’Ajax che ha estimatori in tutta Europa.

Legato all’Ajax da altri due anni e mezzo di contratto, Jurrien Timber è uno dei difensori più interessanti del panorama calcistico europeo. Fratello e gemello d’arte, in questa prima parte di stagione ha giocato dieci gettoni di presenza tra campionato olandese e coppe, collezionando anche due apparizioni da titolare in Champions League.

Sono già diverse, infatti, le squadre sulle sue tracce: in Europa piace a Monaco e Bayern Monaco, ma ha diversi estimatori anche in Italia. In particolar modo, come riportato da Calciomercato.it, il giovane difensore è finito nel mirino di Inter, Roma e Napoli.

Calciomercato Roma, sfida a Inter e Napoli per Timber

Cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, nel 2014 è approdato all’Ajax e in questi anni è cresciuto tantissimo, diventando uno degli elementi più interessanti del vivaio dei Lancieri.

In questa stagione è diventato un punto fermo della compagine olandese, finendo nel mirino di diverse squadre: in particolar modo della Roma, che ha già affrontato da avversario e che lo sta monitorando. Lo fanno visionare periodicamente anche Inter e Napoli. Scatta la corsa, dunque, per portarlo in Italia.