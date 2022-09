Doppio segnale e Inzaghi spalle al muro: “Destino già segnato”

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter continua a essere messo in discussione. Doppio segnale: “Destino già segnato”

Inizio di stagione sicuramente non positivo per l’Inter. I nerazzurri infatti oltre a vincere con le cosiddette piccole, hanno perso tutti i big match, ovvero quelli contro Lazio, Milan e Bayern Monaco, oltre all’ultima pesante sconfitta contro l’Udinese.

Proprio dopo l’ultima sconfitta, la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter viene messa nuovamente in discussione. In particolare c’è chi crede che il suo destino sia già stato deciso.

Inter, Musmarra sicuro su Inzaghi: “Destino deciso”

Crisi Inter in questo inizio di stagione. I risultati faticano ad arrivare per Simone Inzaghi e proprio la posizione del tecnico verrà discussa nel vertice con la società. Però c’è chi già sembrerebbe avere le idee chiare su quale sarà il futuro di Simone Inzaghi.

Questo è il giornalista Alfio Musmarra, che attraverso il suo profilo Instagram condivide alcuni ritagli degli articoli della ‘Gazzetta dello Sport’ degli ultimi giorni, in cui vengono sottolineate alcune mosse di mercato dettate da Simone Inzaghi, come l’investimento di Correa piuttosto che quello di Dybala o la scelta di Gosens come erede di Perisic. Musmarra nella storia Instagram scrive: “Dopo la pseudo intervista di Inzaghi alla Gazzetta, qualcuno dalla società ha voluto puntualizzare le cose. Non è un buon segnale in alcun caso. Perché se volano già gli stracci, vuol dire che il suo destino è segnato”. Dunque per lui il futuro di Inzaghi sarà lontano dalla panchina nerazzurra.