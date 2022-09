La Juve fa la follia: via Allegri e sostituto da 18 milioni all’anno

La situazione in casa Juventus tiene banco da giorni con prestazioni che hanno deluso dirigenza e tifosi

La Juventus sta facendo molto male in campionato e in Champions League, non si può neanche sottovalutare il fatto che dal 2019 i bianconeri sono a secco di risultati prestigiosi.

A Torino si respira un’aria molto pesante e ne sta risentendo anche il gruppo squadra, con i primi dissapori tra mister e calciatori. C’è chi addita il mister per aver condotto un mercato poco funzionale alla crescita della squadra e chi, di contro, trova negli infortunati una grande attenuante per il tecnico toscano. Sta di fatto che alla Juventus è necessaria una svolta e se non arriverà per mano di Allegri c’è un nuovo nome pronto a insidiarlo.

Spunta Simeone, Allegri trema

L’allenatore dell’Atletico Madrid sta per ricevere una importante offerta da parte della Juventus, stando a quanto riporta El Nacional. L’argentino ha un contratto che scadrà nel 2024 e i bianconeri tenteranno il colpaccio, visto il futuro di Allegri altamente in bilico. Lo scoglio principale però è rappresentato dall’ingaggio del mister, infatti il suo stipendi è di circa 25 milioni di euro annui e Agnelli sarebbe disposto a sborsare non più di 18 per portarlo a Torino. Indubbiamente sarebbe un corposo abbassamento dell’ingaggio, ma non è detto che il cholo non venga rapito dal fascino di tornare ad allenare in Serie A, dove anni fa ricoprì il ruolo di centrocampista per la Lazio e per l’Inter. Del 2011 la sua ultima esperienza in Italia sulla panchina del Catania.