Vuole andare via dal City: pazza idea Juventus

Ci sono top player cha cambiano le squadre e squadre che, purtroppo, cambiano i top player. Questo è il caso di una stella della Premier League

Se è vero che alcune star del calcio fanno le fortune della loro squadra di appartenenza, capita anche che uno degli acquisti più costosi di sempre venga “affossato” dallo stile di gioco non adatto alle sue peculiarità.

Succede a molti, basti pensare a Messi che nel salto dal Barcellona al PSG non si può dire abbia fatto faville, ma la lista è lunghissima se pensiamo anche al passato. Lo stesso Cristiano Ronaldo nel suo romantico ritorno al Manchester United ha dovuto affrontare lo stesso destino dell’argentino. Ecco che in Premier League si parla di un addio annunciato, che potrebbe far gola a molti nonostante i gravami economici che tale acquisto comporterebbe. Anche la Juventus ha avuto la “pazza” idea di tentare un sondaggio.

Non si trova bene con Guardiola, pazza idea Juventus

Jack Grealish ha indubbiamente deluso le attese a fronte di una trattativa, quella della scorsa estate, che è costata al Manchester City più di 100 milioni di sterline e 350.000 pounds a settimana. L’arrivo di Grealish è stato accolto con grande entusiasmo nel 2021, ma non c’è stato altrettanto entusiasmo da parte del ragazzo, che si è confidato coi compagni circa la sua volontà di andare via. Secondo le indiscrezioni di Football Insider infatti, il ragazzo avrebbe già chiesto al suo agente di trovargli un’altra sistemazione. Grealish non si trova bene nello schema tattico del City e non può dare sfogo alle sue qualità di corsa e creatività, per questo la Juventus potrebbe tentare quantomeno un sondaggio per capire la reale fattibilità di un affare di tale portata.

🚨 Jack Grealish has told those around him that he doesn’t expect to stay at Manchester City beyond next summer and has already asked his agent to search for potential new clubs. (Source: Football Insider) pic.twitter.com/zFu7evudIY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 20, 2022

Il contratto che lega Grealish al City scadrà nel 2027 ed è basato su un salario annuale di oltre 15 milioni di sterline. Certamente non sarebbe un acquisto facile per le casse della Juventus ma per ora è solo una suggestione interessante, anche se Allegri e i tifosi ci credono.