Conte alla Juventus, bocciatura pesante: “Volete farvi umiliare ancora”

Conte è uno dei nomi per il dopo Allegri alla Juventus ma arriva la bordata contro il tecnico salentino: “Ha umiliato i bianconeri”

Il campionato disastroso fin qui fatto dalla Juventus, ha portato i sostenitori bianconeri e non solo a chiedere l’esonero di Massimiliano Allegri.

Il mister dal canto suo non si sente in bilico visto che, a sua detta, nel calcio questi momenti possono capitare a chiunque. Anche la società sta pensando se sia il caso di continuare con il tecnico livornese, valutando nel frattempo possibili sostituti.

Nelle ultime settimane sono stati accostati molti nomi per la panchina della Juventus. Zinedine Zidane è un profilo che la società torinese sta valutando. Tra questi era presente anche Roberto De Zerbi che ha però intrapreso l’avventura in Premier League firmando con il Brighton. C’è però un nome in particolare che stuzzica e non poco la fantasia dei supporter bianconeri.

Allegri in bilico, per la panchina il sogno dei tifosi si chiama Antonio Conte

Il sogno dei tifosi bianconeri per la panchina si chiama Antonio Conte. Il tecnico, che ora allena il Tottenham, è tra i favoriti dalla tifoseria per dare una sterzata a questa stagione fin qui fallimentare. Su un possibile arrivo del tecnico pugliese, si è espresso Fabio Ravezzani con un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il giornalista, non sarebbe molto d’accordo su un ritorno di Antonio Conte visto che “Se ne andò sostenendo che le ambizioni della Juventus non fossero alla sua altezza (veramente lo dice di tutte le squadre che allena). Oggi il club ha pure meno disponibilità di quando sbatté la porta. Perché lo rivolete? Per farvi umiliare ancora?”.

Parole pesanti quelle rivolte verso Antonio Conte, che comunque è il tecnico che non lascia indifferenti i tifosi bianconeri. Va ricordato che un arrivo del tecnico in bianconero resta complicato sia perché esonerare Allegri richiederebbe uno sforzo economico importante, sia perché Conte attualmente allena gli spurs, che possono garantirgli investimenti molto importanti in chiave mercato.