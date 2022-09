Inzaghi addio, Marotta insiste: il grande ex in rampa di lancio

Il futuro del tecnico piacentino sembra ormai segnato: continuano i contatti per l’approdo a Milano dell’ex nerazzurro

Dopo tre sconfitte – ciascuna delle quali arrivata con tre gol al passivo – nelle prime sette gare di campionato, l’Inter sta attraversando un periodo che definire difficile è dire poco. Il rendimento della squadra, nonchè alcune scelte ‘impopolari’ del tecnico Inzaghi, hanno scatenato la piazza nerazzurra. A pagare per tutti, magari non subito, potrebbe essere proprio del mister piacentino.

Nonostante le rassicurazioni della dirigenza, e la stessa ostentata tranquillità mostrata dall’allenatore, la situazione è bollente. Un ulteriore capitombolo nelle prossime gare – magari anche una sconfitta contro la stessa Roma, prossima avversaria dei meneghini in campionato – potrebbe costar carissima al fratello di Superpippo. Si iniziano a fare i nomi dei possibili successori che teoricamente potrebbero prendere il posto di Inzaghi a fine anno. O anche prima, se la situazione dovesse precipitare.

Inter, suggestione Sergio Conceição

Oltre al nome di Joachim Löw, ex tecnico della Germania campione del mondo a Brasile 2014, si fa largo insistentemente quello di Sergio Conceição, attuale tecnico del Porto con una passato in maglia nerazzurra. Alla guida dei Dragões dal 2017, l’allenatore lusitano era stato già accostato a qualche panchina italiana nel corso della scorsa estate. E anche di quella precedente. La stessa Lazio, altro club in cui l’ala ha militato da giocatore, aveva fatto un sondaggio su di li prma di sposare il progetto Sarri.

Nonostante una buona partenza nella Liga portoghese – i biancoblu hanno ottenuto 16 punti in 7 gare – sembra essersi rotto qualcosa tra l’allenatore e il club. L’opportunità di allenare un top club come l’Inter alletta non poco Conceição. Che potrebbe anche, in caso di evenienza, interrompere prematuramente il suo contratto con la società portoghese per accasarsi a Milano in corso d’opera. Solo suggestioni? Le prossime settimane saranno decisive per capire se la pista sia davvero percorribile qui-ed-ora.