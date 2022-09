Il grande ex al posto di Inzaghi: vola subito all’Inter

L’Inter si guarda attorno alla ricerca di potenziali eredi di Inzaghi, nel caso la situazione precipitasse: il grande ex accetta di corsa

La tensione si taglia a fette. L’Inter, nel primo mini-ciclo della stagione, è apparsa letteralmente in confusione. Le certezze sembrano essersi improvvisamente sgretolate, con la Lautaro e compagni che hanno collezionato fin troppe sconfitte finora. Un ruolino di marcia per niente soddisfacente, culminato nel pesante ko subito per mano dell‘Udinese alla Dacia Arena.

Ok, i friulani guidati da Sottil stanno dimostrando di avere una forza tale da poter mettere in seria difficoltà chiunque. Però, è anche vero che dai vice campioni d’Italia ci si aspetta tutt’altre prestazioni, difatti i tifosi alzano la voce. Numerosi supporters nerazzurri, dal canto loro, vorrebbero l’esonero immediato di mister Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è accusato di poca personalità a questi livelli e, soprattutto, cattiva gestione per quanto concerne alcune scelte dall’inizio e a partita in corso.

Al momento, comunque, è bene sottolineare come l’ex Lazio non sia a rischio esonero. Complice, e non poco, il recente rinnovo del contratto fino al 2024 con annesso aumento di stipendio a circa 5,5 milioni di euro più bonus. Ad ogni modo, la società meneghina non può non guardarsi attorno alla ricerca di potenziali sostituti per il ruolo di guida tecnica, nel caso la situazione dovesse precipitare.

Inter, Stankovic per il dopo Inzaghi: accetta subito

Tra i papabili nomi che circolano in questi giorni si registra pure quello del grande ex Dejan Stankovic. Il serbo conosce molto bene l’ambiente milanesi e non vede l’ora di intraprendere una nuova avventura, dopo aver concluso l’esperienza sulla panchina della Stella Rossa. In Serie A ebbe inizio il suo nuove percorso, nello specifico all’Udinese anche se in qualità di vice allenatore di Stramaccioni. Come riferisce ‘Interlive.it’, il suo entourage avrebbe già in ballo quattro opzioni e una sarebbe la Sampdoria.

L’approdo del 44enne al club ligure, però, non è affatto scontato che si concretizzi, per via del caos societario. L’eventuale proposta dell’Inter, invece, la accetterebbe molto volentieri e di corsa. Dunque, non ci sarebbe la minima esitazione da parte di Stankovic, ma per adesso pare non ci siano stati contatti tra il tecnico o i suoi agenti e la dirigenza targata Marotta. Pista da tenere d’occhio.