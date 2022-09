Partenza flop, lascia dopo sei mesi: ne approfitta il Milan

Il Milan riflette già sul calciomercato in vista della finestra di gennaio e pensa a rinforzare la mediana: occasione d’oro dal top club

Il primo mini-ciclo del Milan è stato complessivamente positivo. I Campioni d’Italia in carica occupano ad oggi la quinta posizione in classifica con un bottino di 14 punti, a 3 lunghezze dalla vetta. Giroud e compagni sono in un buon stato di forma, ma alcuni aspetti di gioco andranno necessariamente migliorati da qui in avanti.

Serve maggior stabilità, tant’è che il ‘Diavolo’ sembra aver perso parte di quella solidità difensiva che aveva caratterizzato la seconda fase della scorsa stagione. In tal senso, il ko subito a San Siro per mano del Napoli targato Spalletti (lanciato dalle reti di Politano su rigore e Simeone) rappresenta un’ulteriore dimostrazione del momento non proprio brillante della truppa lombarda. Il successo nel Derby ai danni dei cugini dell’Inter questa volta presenta un valore leggermente diverso, anche tenendo conto che i nerazzurri stanno attraversando un periodo alquanto complicato.

Ad ogni modo, le premesse consentono di rimanere ampiamente fiduciosi per il prosieguo del cammino, sia in Serie A che in Champions League. E il tempo a disposizione per lavorare e crescere a livello di prestazioni è ancora molto. Senza contare che a gennaio si potrà intervenire nuovamente sul calciomercato in entrata, al fine di potenziare la rosa guidata da mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Gravenberch può lasciare a gennaio: Maldini ci pensa

A proposito, attenzione ad una potenziale occasione d’oro proveniente dal Bayern Monaco. Stiamo parlando di Ryan Gravenberch, giovane centrocampista olandese – classe 2002 – approdato alla corte di Nagelsmann dall’Ajax lo scorso luglio. Ebbene dopo appena sei mesi dal suo arrivo in Germania, il gioiello di Amsterdam potrebbe cambiare aria. Gravenberch, infatti, sta trovando poco spazio nelle fila bavaresi.

Finora solo otto presenze tra tutte le competizioni, soprattutto da subentrato. Una situazione non semplice, che potrebbe portare ad una separazione anticipata già a gennaio, magari in prestito secco. E qui entra in gioco il Milan: Vranckx per adesso non convince a pieno e la perdita di un elemento come Kessie si avverte in campo, anche se non in maniera pesante. Gravenberch sarebbe un profilo più pronto rispetto all’ex Wolfsburg: con lui i rossoneri indubbiamente alzerebbero l’asticella. Maldini ci pensa.