“Vlahovic frustrato”: così la Juventus può perderlo

Dusan Vlahovic non sta attraversando un ottimo periodo di forma così come tutta la Juventus: ora può dire addio

Dal grande entusiasmo iniziale Dusan Vlahovic non sarebbe più felice con la maglia della Juventus: poco servito dai compagni, l’attaccante serbo potrebbe anche già cambiare aria. L’inizio stagionale non è stato dei migliori con qualche gol arrivato anche direttamente su punizione.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” Vlahovic non sarebbe più sereno a Torino. L’attaccante serbo non segna tra campionato e Champions da 441 minuti. Pochi palloni in area di rigore con tiri forzati. I difensori l’hanno ormai chiuso in tutti i modi, ma c’è bisogno di fare di più con Massimiliano Allegri per tornare a brillare come un tempo. A Firenze è stato incredibile sotto la gestione di Vincenzo Italiano, poco prima del suo trasferimento alla Juventus. Ora l’inizio stagionale è da dimenticare così come tutta la compagine bianconera, che è apparsa ormai avara di idee.

Juventus, Vlahovic non è più sereno: può dire addio

La situazione va monitorata attentamente visto che il Bayern Monaco starebbe ancora cercando un goleador di fama internazionale dopo l’addio di Lewandowski. Nel mirino c’è stato anche l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ma potrebbe rientrare nella lista dei bavaresi anche Dusan Vlahovic. La sua avventura in maglia bianconera sembra più cupa che mai: c’è bisogno di una sterzata improvvisa per poter arrivare nuovamente su ottimi livelli. A Firenze ha dato il meglio di sè, ma le previsioni erano ottimali anche in bianconero fino allo stop prolungato in questo avvio stagionale.