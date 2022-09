Inzaghi a rischio, il grande ex stuzzica l’Inter

Inizio stagionale da incubo per l’Inter: Simone Inzaghi ora rischia davvero tanto, i possibili sostituti con due ex

Dopo una stagione di altissimo livello, ora l’Inter non sta attraversando un ottimo periodo di forma. In poche settimane è arrivata la terza sconfitta in Serie A con i nerazzurri che ora vogliono cambiare marcia.

La rosa è molto competitiva anche senza l’infortunato Romelu Lukaku, che potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. L’attaccante belga è alle prese con un problema muscolare e così non vede l’ora di tornare a fare gol. Così Simone Inzaghi potrebbe rischiare ora anche l’esonero in ottica futura con la possibilità di numerose alternative per quanto riguarda la panchina nerazzurra.

Inter, nomi da urlo per il post Inzaghi

Così il giornalista Paolo Paganini a Calcio Totale Estate ha rivelato come il colpo top per la panchina sia Pochettino, ma ci sarebbero anche come alternative gli ex nerazzurri Zenga e Stankovic. Anche in passato questi due nomi sono stati accostati alla panchina dell’Inter senza nulla di concreto. Ora Simone Inzaghi dovrà dare un’impronta diversa recuperando il terreno perso in campionato. Idee avvincenti, ma lo stesso allenatore piacentino vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine senza avere rimpianti. Dopo la sosta Nazionale l’Inter dovrà dimenticare in fretta la sconfitta di Udine dopo il vantaggio iniziale grazie al gol di Barella.