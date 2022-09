Allegri scarica il big, assalto dalla Premier League

Le discusse parole di Allegri pre-Monza mettono in discussione il futuro di un big bianconero. La Premier League in agguato

“Sono molto dispiaciuto per questa situazione e mi chiedo spesso se ho commesso errori. La prima risposta che mi viene in mente è che la Juve era stata pensata in un altro modo”.

“Con Rabiot-Paredes-Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che subentra. Di Maria e Chiesa sulle fasce, Vlahovic nel mezzo. La Juve di adesso è virtuale”. Hanno fatto molto discutere queste dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia del ko di Monza. Tra le righe, l’allenatore bianconero ha ‘declassato’ a riserva Manuel Locatelli, costato alla Juventus oltre 35 milioni di euro. E ancora: “Lo so che manca chi sappia inventare negli ultimi trenta metri, ma avevamo preso Pogba e Di Maria per questo. E stiamo valorizzando Miretti, il più adatto in quel ruolo tra quelli che ci sono. Ma non è Pogba. È un 2003″. Parole, quelle di Allegri, che hanno alimentato rumors e indiscrezioni e messo in discussione proprio Locatelli.

Calciomercato Juve, la Premier League su Locatelli

Le nuove gerarchie annunciate da Massimiliano Allegri, in caso di permanenza del tecnico, rischiano di mettere in bilico anche il futuro di Locatelli. Su di lui potrebbero presto mettere gli occhi due club di Premier League. Il primo è l’Arsenal, che ha già seguito e trattato il centrocampista col Sassuolo prima del trasferimento in bianconero, l’altro è il Brighton. La squadra inglese è stata appena affidata a Roberto De Zerbi, l’allenatore che ha fatto letteralmente esplodere Locatelli al Sassuolo. Il Nazionale azzurro potrebbe così diventare il sogno di calciomercato della sorpresa Brighton. Tuttavia, al netto delle idee di Allegri, la Juventus ritiene Locatelli ancora centrale e, per il momento, incedibile. I club di Premier sono avvisati.