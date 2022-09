Gosens riparte dalla big: super scambio in Serie A

Gosens non riesce a sfondare nell’Inter di Simone Inzaghi: possibile scambio con la big di Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi può ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. La prima buona notizia per i nerazzurri sarà il rientro di Romelu Lukaku.

Inzaghi riavrà il belga alla ripresa ed è subito chiamato alla svolta. Dopo il tonfo di Udine, l’allenatore si è assunto le proprie responsabilità per le discusse scelte della Dacia Arena: “L’Udinese ha avuto più cattiveria e determinazione e ha meritato di vincere. È una sconfitta che fa male, io da allenatore sono il primo responsabile. Non va bene, abbiamo perso tre partite su sette e dobbiamo prenderci le responsabilità, io per primo. Dobbiamo analizzare la sconfitta e capire cosa fare per andare avanti, io per primo”. Tra le principali accuse, oltre ai cambi anticipati, c’è anche il mancato utilizzo di Robin Gosens, che il tecnico sembra proprio non vedere in questo momento della stagione.

Calciomercato Inter, tentativo in casa Lazio

Dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione per infortunio, Gosens non è ancora riuscito a convincere Simone Inzaghi e sta addirittura faticando a trovare spazio nell’Inter. Il suo futuro, così, potrebbe presto tornare di nuovo in bilico: l’ex Atalanta potrebbe essere proposto alla Lazio per arrivare ad uno dei pupilli di Inzaghi, Luis Alberto, che è in rottura con Sarri e, di fatto, sul mercato ormai da diverse sessioni. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Inter-Lazio.