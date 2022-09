Zaniolo fuori dalla Nazionale, Orsi: “Mancini ha litigato con tutti”

Roberto Mancini si appresta ad affrontare l’Inghilterra per la Nations League. Fa rumore la mancata convocazione di Zaniolo

Mancano due giorni all’incontro di Nations League tra Italia e Inghilterra, partita che sicuramente non vedrà in campo Nicolò Zaniolo, lasciato fuori dalla lista dei convocati.

Oltre a lui sono rimasti a casa altri nomi eccellenti come Mancini, che sperava in una convocazione e Zaccagni, fuori probabilmente perché rientrato da poco da un infortunio. Anche per quanto riguarda Spinazzola, trascinatore agli Europei, il ct Mancini ha dichiarato di aver preso questa decisione di comune accordo con il terzino. L’esclusione di Zaniolo ha fatto certamente più rumore, anche perché era rientrato a pieno regime nell’undici di Mourinho e il mister non si è espresso più di tanto sulla sua esclusione. Nando Orsi è intervenuto a tal proposito ai microfoni di Radio Radio.

Fernando Orsi: “Zaniolo è tra i più in forma”

Fernando Orsi, ex portiere ed ex collaboratore di Roberto Mancini è intervenuto a Radio Radio per cercare una motivazione all’esclusione del talento giallorosso dalla lista dei convocati di Mancini. Anche se il ct “è uno che ha litigato con tutti” a livello calcistico, l’ex portiere è sicuro che dietro non ci sia niente di strano:

“Ho lavorato 4 anni con Mancini: calcisticamente parlando ha litigato con tutti, ma non porta rancore. Se sei bravo e utile ti fa giocare. Talvolta è giusto usare bastone e carota: non so perché non ha convocato Zaniolo stavolta, ma se fosse stata una partita di qualificazione ai mondiali, Zaniolo starebbe a coverciano. Alla fine non credo ci saranno problemi, è tra i più in forma del momento.”

Di calciatori bravi ne sono rimasti a casa parecchi effettivamente e se consideriamo le scelte del mister di tenere fuori gente come Belotti, Zaccagni, Spinazzola e Mancini, non c’è molto altro da dire sull’esclusione di Zaniolo. Evidentemente la Nations League non ha la stessa valenza di una qualificazione europea o mondiale, pertanto il CT ha ritenuto giusto far ruotare nomi diversi.