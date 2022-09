Il Milan sfida Mourinho: colpaccio già a gennaio

Milan e Roma guardano già alla sessione invernale di calciomercato: è corsa a cinque per il gioiello della Premier League



Un inizio di stagione convincente quello che Milan e Roma hanno mostrato nelle prime sei giornate di Serie A. Le due big sono già concentrate in vista della prossima sessione di calciomercato: gennaio può quindi regalare altre sorprese.

Dybala, Matic, Wijnaldum e Belotti tra gli altri; De Ketelaere, Vranckx, Dest, Origi e Thiaw dall’altro: ecco che sia Mourinho che Pioli tornano a pensare ad un vecchio obiettivodopo aver accolto numerosi rinforzi negli ultimi mesi.

Corsa a cinque: Milan e Roma ci provano subito

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, il calciomercato di gennaio potrebbe riservare una sorpresa a centrocampo per le italiane ma non solo. Al centro dell’interesse di diverse big rimane Douglas Luiz, già accostato a Milan e Roma in estate e che adesso potrebbe tornare fortemente di moda per le prime settimane del 2023. Il talento dell’Aston Villa, sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con la società britannica, è stato molto vicino a trasferirsi all’Arsenal alcune settimane fa: l’Aston Villa ha però deciso di trattenerlo rifiutando la proposta dei ‘Gunners’. Adesso, oltre al club londinese, anche Milan e Roma proverebbero a sondare il terreno per il mese di gennaio.

I giallorossi vengono messi comunque dietro ai rossoneri e all’Arsenal, oltre a Liverpool e Chelsea a caccia di rinforzi di peso per il 2023. Le possibilità che Douglas Luiz possa riavvicinarsi al calcio italiano, però, parrebbero concrete. Il 24enne brasiliano è una pedina fondamentale per Gerrard che, tuttavia, con ogni probabilità lo perderà tra pochi mesi: da capire se a zero la prossima estate o già a gennaio.

In questa stagione Douglas Luiz è già andato a segno due volte, con 7 presenze complessive, eguagliando i gol dello scorso anno dove accumulò 35 apparizioni complessive con 3 assist vincenti all’attivo.