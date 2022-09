Calciomercato Inter, ansia Inzaghi: lo vuole Ancelotti

Con il mondiale alle porte le big di mezza Europa si muovono per il mercato di gennaio ed estivo del 2023.

Le big di tutta Europa si stanno già muovendo per programmare gli acquisti di riparazione di gennaio, ma anche quelli del prossimo giugno. Infatti sono molti i nomi noti che vanno incontro alla scadenza del contratto e le “occasioni” a zero sono ovviamente le più appetite.

Ecco che tra le varie suggestioni di mercato, bagarre legali (Griezmann) e girandole di allenatori che rischiano di perdere il posto, rimane in voga uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Su di lui sono piombate a rotazione più o meno tutte le big dei campionati europei, Premier League su tutti, ma ora il Real Madrid si è rifatto vivo per un gioiello della Serie A.

Il Real Madrid si fa avanti: può lasciare l’Inter

Si era parlato di Tottenham e Chelsea pronte all’assalto, ma in estate la dirigenza nerazzurra ha rifiutato tutte le offerte. Di oggi invece la notizia secondo cui Milan Skriniar potrebbe rinnovare firmando un contratto “ponte” di uno o due anni, per permettere all’Inter di monetizzare. Un po’ come ha fatto Bremer con il Torino. Secondo la Gazzetta Dello Sport la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a un piano B, ovvero un contratto breve con clausola pari al valore di mercato del giocatore.

Questa ipotesi non è così semplice, anche perché a gennaio Skriniar potrebbe già firmare per altre squadre. Il PSG ha già pronta l’offerta da 7,7 milioni di euro all’anno, ma ora c’è anche il Real Madrid, che sui parametri zero ha costruito il mercato estivo. L’opzione “free agent” rimane ovviamente la più gradita anche per i colossi che di problemi economici non ne hanno. Skriniar ha l’imbarazzo della scelta e Inzaghi, a ragione, teme di perderlo nei prossimi mesi.