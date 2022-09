Allegri via subito, la sentenza: “Prima va via, prima si ricostruisce la Juventus”

Il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico più che mai e arriva la sentenza: “Via subito per ricostruire la Juventus”

La Juventus vive uno dei suoi momenti peggiori dopo anni. I bianconeri infatti oltre a un inizio difficile in campionato, anche in Champions League sono con un piede fuori, visto che saranno costretti a vincere almeno tre partite rimanenti su quattro per sperare di approdare ai gironi.

Ovviamente sulla graticola c’è Massimiliano Allegri, soprattutto dopo l’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ quest’oggi, accolta con molto disappunto da parte dei tifosi bianconeri. Sui social il popolo juventino si scatena e chiede l’addio immediato del tecnico.

Calciomercato Juventus, i tifosi vogliono l’esonero immediato di Allegri: social scatenati

La posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico. L’allenatore bianconeri infatti con un inizio terribile di stagione rischia di lasciare la panchina bianconera prima del previsto. A peggiorare le cose poi è arrivata l’intervista che ha scatenato i tifosi sui social.

Su Twitter infatti c’è chi interpreta l’intervista come un accompagnamento verso l’addio alla Juventus. Altri invece chiedono al tecnico di smettere di cercare alibi e di assumersi le responsabilità di un inizio deludente. Poi c’è chi ha già deciso e vorrebbe l’addio immediato di Allegri per “iniziare a ricostruire la Juventus”. Dunque Allegri sembra non avere dalla sua parte anche la maggior parte del popolo bianconero e l’addio sembra essere sempre di più l’unica soluzione.

Ho letto le parole di Allegri, un allenatore che ha perso fiducia in se stesso,della squadra e viceversa col mister.

Mi è sembrata una sorta di “accompagnamento” verso l’uscita.

Mi sorprenderei se fosse ancora l’allenatore della Juve a gennaio.#AllegriOut — Asia (@LipaDuaLipaDua) September 17, 2022

La società ha dato troppo potere ad Allegri. Tra poco conta anche più di Agnelli.

Ma un altro allenatore che si permette un certo comportamento era già fuori e con denuncia per i danni causati#juventus #AllegriOut — Aurora (@Aurix957) September 17, 2022

Caro #Allegri basta alibi, il Milan lo scorso anno aveva fuori 6-7 titolari a partita.

Chi ha vinto lo scudetto? Proprio loro.

Ora non provare a dare la colpa agli infortuni, non sei stato in grado di dare una idea di gioco a questa squadra.

BASTA ALIBI.#MonzaJuve #AllegriOut — #AllegriOUT (@mattiatml) September 17, 2022

Non ho mai visto, in 25 anni di vita, parlare un allenatore della #Juventus come un allenatore di squadre da noi juventini prese spesso in giro. Ci hanno tolto la gioia della vittoria, dei goal e riducono tutto alle assenze. Che schifo non ammettere i propri errori. #AllegriOut — Marco Guadagnoli (@MarcusGuad) September 17, 2022