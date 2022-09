Vlahovic fa le valigie, superato Lautaro: 100 milioni e scambio

Inizio di stagione pessimo per la Juventus e Dusan Vlahovic potrebbe iniziare a fare le valigie: 100 milioni e sorpasso su Lautaro

In questa Juventus di inizio stagione analizzare il singolo sarebbe riduttivo, visto che l’intera rosa bianconera non sta giocando all’altezza della maglia che indossa. Sulla graticola come sempre c’è Allegri, ma anche dai top player non sta arrivando il sostegno necessario.

In particolare Dusan Vlahovic dall’arrivo di Milik sembra aver perso fiducia e senso del gol. Così a sfruttare la situazione potrebbe essere il Bayern Monaco, che avrebbe messo nel mirino il bomber serbo, mettendolo davanti a Lautaro Martinez negli obiettivi. Pronti 100 milioni, ma attenzione allo scambio.

Calciomercato Juventus, Bayern Monaco su Vlahovic: Tel o Pavard nell’affare

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe cambiare l’estate prossima. A puntare il mirino su di lui potrebbe essere il Bayern Monaco, che dall’addio di Lewandowski è rimasto senza una vera e propria punta. Per arrivare al bomber della Juventus il club tedesco potrebbe mettere sul piatto 100 milioni, ma i bianconeri avrebbero adocchiato un giovane talento da inserire nell’affare, ovvero Mathys Tel.

L’attaccante classe 2005 ha già segnato due gol col Bayern Monaco e i tedeschi non vorrebbero lasciarlo partire. Così nell’affare potrebbe essere inserito Benjamin Pavard, più una parte cash, terzino francese che predilige la corsia destra ma può giocare anche a sinistra. Dunque la Juventus potrebbe anche essere ingolosita dall’affare.