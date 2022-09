Inter tradita: Simeone se lo prende a zero

Il grande ex firma lo sgarbo: così l’Atletico Madrid di Diego Simeone può scippare all’Inter il big, ecco come

Da Lukaku a Mkhitaryan, passando per Onana, Asllani, Bellanova e Acerbi. L’Inter ha fatto tanto nella scorsa sessione di calciomercato: un’estate bollente che ha visto diverse indiscrezioni riguardanti uno dei big di Inzaghi.

Si tratta di Milan Skriniar, corteggiatissimo dal PSG ma poi rimasto a Milano, nonostante un contratto in scadenza tra meno di un anno. Adesso, sul forte centrale, spunta anche l’Atletico Madrid: ecco la situazione.

Inzaghi perde Skriniar: ‘minaccia’ da Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, si starebbe per iscrivere un’altra squadra alla corsa per il cartellino di Milan Skriniar. In vista del 30 giugno 2023, quando (senza il rinnovo) il contratto dello slovacco andrà in scadenza con l’Inter, l’Atletico Madrid avrebbe intenzione di provare a puntare il forte centrale. Simeone ha messo il difensore nerazzurro tra le priorità per il prossimo anno e, da svincolato, Skriniar rappresenterebbe un rinforzo di primissimo piano per i ‘Colchoneros’.

Tutto rimane nelle mani del calciatore che deve decidere se rinnovare o meno con la ‘Beneamata’, dopo essere stato vicino al Chelsea e ancor più vicino al PSG. La richiesta di 70 milioni di euro spedita in quel di Parigi ha di fatto interrotto la trattativa tra il club di Al-Khelaifi e l’Inter, ‘costringendo’ Skriniar a rimanere a Milano almeno fino al 2023.

Adesso, però, l’opzione Atletico Madrid potrebbe a sorpresa spuntarla sulla concorrenza: Simeone ci spera e proverà lo sgambetto a zero alla sua ex squadra.