“Mourinho alla Juventus”: l’annuncio che spiazza tutti

La Juventus in mano a Josè Mourinho: le parole sull’approdo dello ‘Special One’ a Torino lasciano di stucco

La stagione della Juventus è stata, fino ad ora, deludente. In campionato i bianconeri sono già in ritardo di quattro punti dalle dirette concorrenti mentre in Champions il Gruppo H vede la squadra di Allegri ultima, a zero. Serve una reazione immediata seguita da una prestazione convincente, per scacciare via dubbi e incertezze.

Soprattutto sul tecnico livornese che, bersagliato dai tifosi, è finito al centro di polemiche e responsabilità. Si vocifera già di eventuali sostituti mentre, a sorpresa, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Josè Mourinho e la panchina della ‘Vecchia Signora’.

Mourinho alla Juve: il retroscena

In diretta ai microfoni di ‘Tv Play’, il giornalista Alberto Mauro ha fatto il punto su una delle panchine più scottanti della Serie A: quella della Juventus. Nonostante le recenti sconfitte e prestazioni decisamente al di sotto di ogni aspettativa, Massimiliano Allegri non è in discussione: “Dalla Juventus arrivano segnali di fiducia nel progetto Allegri, l’esonero non è un’ipotesi presa in considerazione ad oggi. Servirebbe un cataclisma”. In attesa di conoscere quale sarà l’esito della sfida al Monza, dunque, Mauro ha anche rivelato quello che è a tutti gli effetti un retroscena clamoroso per la guida tecnica della ‘Vecchia Signora’ e che coinvolge in prima persona l’allenatore della Roma Josè Mourinho.

Lo ‘Special One’, secondo quanto dichiarato, è stato preso in serissima considerazione quando poi Andrea Agnelli decise poi di affidare la squadra a Maurizio Sarri. Una scelta discussa che portò poi i vertici ad esonerare l’allenatore napoletano dopo un solo anno. “Mourinho è stato vicino alla Juventus, quando poi si decise di andare su Sarri. Era uno della lunga lista di nomi fatti”.

Ci si chiede, a questo punto, cosa sarebbe stato con l’allenatore portoghese in bianconero e le relative scelte anche in ottica mercato.